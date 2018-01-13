"Вест Хэм", который интересуется Смоловым, в гостях разгромил "Хаддерсфилд"

Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Англии. "Вест Бромвич" обыграл "Брайтон" со счетом 2:0. "Уотфорд" и "Саутгемптон" сыграли вничью - 2:2. "Ньюкасл" и "Суонси" также победителя не выявили - 1:1. "Кристал Пэлас" победил "Бернли" - 1:0.
"Вест Хэм", который интересуется российским нападающим "Краснодара" Федором Смоловым, в гостях разгромил "Хаддерсфилд" - 4:1.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
23-й тур
"Вест Бромвич" - "Брайтон" - 2:0 (1:0)
Голы: Эванс, 4 (1:0). Доусон, 55 (2:0).
"Вест Бромвич": Фостер, Эванс (Маколи, 84), Гиббс, Доусон (Ньом, 81), Хегази, Бэрри, Брант, Крыховяк, Родригес (Ливермор, 79), Рондон, Филлипс.
"Брайтон": Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс (Болдок, 66), Преппер (Каяль, 76), Стивенс, Кноккарт, Маррей, Искиэрдо (Марч, 46).
Судья: Аткинсон (Англия).
13 января. Вест Бромвич. Стадион The Hawthorns.
"Уотфорд" - "Саутгемптон" - 2:2 (0:2)
Голы: Уорд-Проуз, 20 (0:1). Уорд-Проуз, 44 (0:2). Грэй, 58 (1:2). Дукуре, 90 (2:2).
"Уотфорд": Гомес, Янмат, Зегелар, Кабаселе, Ваге, Уотсон (Дини, 46), Клеверли (Перейра, 35), Дукуре, Каррильо, Грэй (Окака Чука, 73), Ришарлисон.
"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Дэйвис (Лемина, 62), Ромеу, Уорд-Проуз (Симс, 90+3), Хейбьерг, Лонг, Тадич (Буфаль, 90+2).
Предупреждения: Хейбьерг, 32. Ромеу, 79. Маккарти, 81. Тадич, 88. Седрик Суариш, 90.
Судья: Ист (Англия).
13 января. Уотфорд. Стадион Vicarage Road.
"Ньюкасл" - "Суонси" - 1:1 (0:0)
Голы: Айю, 60 (0:1). Хоселу, 68 (1:1).
"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи, Шелви (Мерино, 82), Атсу, Гэйл (Хоселу, 64), Перес.
"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Бартли, ван дер Хорн (Робертс, 65), Моусон, Ки Сон Ен, Кэрролл, Клукас, Дайер (Нарсингх, 85), Айю, Макберни (Бони, 71).
Предупреждения: Бартли, 11. Моусон, 83. Айю, 90.
Судья: Скотт.
13 января. Ньюкасл. Стадион St. James’ Park.
"Кристал Пэлас" - "Бернли" - 1:0 (1:0)
Гол: Сако, 21 (1:0).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Ридевалд, Макартур, Миливоевич, Фосу-Менса, Сако, Бентеке, Заа.
"Бернли": Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Дефур, Корк, Хендрик (Нкуду, 64), Воукс, Гвюдмундссон (Уэллс, 85), Барнс.
Предупреждения: Дефур, 42. Бардсли, 84. Тэйлор, 85.
Судья: Оливер (Англия).
13 января. Лондон. Стадион Selhurst Park.
"Хаддерсфилд" - "Вест Хэм" - 1:4 (1:1)
Голы: Нобл, 25 (0:1). Лолли, 40 (1:1). Арнаутович, 46 (1:2). Ланцини, 56 (1:3). Ланцини, 61 (1:4).
"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Шиндлер, Смит (Конголо, 71), Мэлоун, Хогг, Муй, ван Ла Парра, Инс, Лолли (Притчард, 66), Депуатр.
"Вест Хэм": Адриан, Коллинс, Сабалета, Огбонна, Масуаку, Крессуэлл, Нобл, Куяте, Обианг, Ланцини (Райс, 86), Арнаутович (Айю, 83).
Предупреждения: Смит, 31. Крессуэлл, 76.
Судья: Мосс.
13 января. Хаддерсфилд. Стадион John Smith's Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
- Ньюкасл
- Кристал Пэлас
- Вест Бромвич
- Саутгемптон
- Вест Хэм
- Краснодар
- Федор Смолов
- Хаддерсфилд
- Бернли
- Суонси
- Уотфорд
- Брайтон