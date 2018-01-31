"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" поделили очки

"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Англии (1:1). Кристиан Бентеке в середине первого тайма вывел гостей вперед, а в концовке первой половины Марк Нобл с пенальти сравнял счет. Второй тайм обошелся без голов.

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25-й тур

"Вест Хэм Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 1:1 (1:1)

Голы: Бентеке, 24 (0:1). Нобл, 43 - с пенальти (1:1).

"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Коллинс, Сабалета, Огбонна, Бирам, Крессуэлл, Нобл, Куяте (Оксфорд, 86), Жоау Мариу, Райс, Эрнандес.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Макартур, Миливоевич, Фосу-Менса, Б.Сако (Кабай, 41), Бентеке, Таунсенд, Заа.

Предупреждения: Миливоевич, 4. Томкинс, 45. Бирам, 56. Таунсенд, 69.

Судья: Суорбрик.

30 января. Лондон. Олимпийский стадион.