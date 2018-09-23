"Вест Хэм" и "Челси" завершили матч нулевой ничьей

"Вест Хэм" сыграл вничью с "Челси" (0:0) в матче шестого тура чемпионата Англии. Незадолго до окончания матча победу хозяевам мог принести Андрей Ярмоленко, но упустил выгодный шанс, пробив мимо ворот.Также в концовке Лукаш Фабяньски спас "молотобойцев" после удара Росса Баркли.

С 16-ю очками "Челси" занимает третье место в турнирной таблице. У "Вест Хэма" четыре очка и 17-я позиция. В следующем туре "Вест Хэм" примет "Манчестер Юнайтед", а "Челси" - "Ливерпуль".

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6-й тур

"Вест Хэм" - "Челси" - 0:0

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл (Санчес, 85), Обианг, Ярмоленко, Антонио (Лукас, 65), Фелипе Андерсон (Снодграсс, 74).

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер (Кэйхилл, 69), Ковачич (Баркли, 79), Жоржинью, Канте, Виллиан, Азар, Жиру (Мората, 65).

Предупреждения: Канте, 50. Фелипе Андерсон, 52. Снодграсс, 90+3.

Судья: Дин (Англия).

23 сентября. Лондон. Стадион "London Stadium".

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Турнирная таблица чемпионата