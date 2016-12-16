"Вест Хэм" хочет от "МЮ" Марсьяля в обмен на Пайета

"Вест Хэм" может продать полузащитника Димитри Пайета в "Манчестер Юнайтед", утверждает le10sport.com. При этом, по информации источника, лондонский клуб хочет взамен приобрести нападающего "МЮ" Антонии Марсьяля.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Франции может уйти из "Вест Хэма", если за него будет предложено 17,5 миллиона евро.

Пайет в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии провел 14 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач. На счету Марсьяля 10 игр, один мяч и три передачи.