"Вест Хэм" Билича одержал первую в сезоне победу в чемпионате

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" победил "Хаддерсфилд" - 2:0. За хозяев отличились полузащитник Педро Обианг и нападающий Андре Айю.

Отметим, что "молотобойцы" впервые в этом сезоне смогли одержать победу в национальном чемпионате. По итогам сегодняшей встречи, лондонцы покинули последнюю строчку турнирной таблицы, переместившись на 18-е место.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

4-й тур

"Вест Хэм" - "Хаддерсфилд" - 2:0 (0:0)

Голы: Обианг, 72 (1:0). Айю, 77 (2:0).

"Вест Хэм": Харт, Коллинс, Сабалета, Рид, Жозе Фонти, Крессуэлл, Куяте, Обианг (Райс, 90+3), Кэрролл (Сако, 82), Эрнандес (Айю, 64), Антонио.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве (Мэлоун, 63), Шиндлер, Смит, Муй, Биллинг (Депуатр, 83), ван Ла Парра, Качунга (Сабири, 75), Инс, Мунье.

Предупреждения: Йергенсен Занка, 25. Биллинг, 45. Сабалета, 49.

Судья: Френд.

11 сентября. Лондон. Стадион "Лондон Стэдиум".