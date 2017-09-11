"Вест Хэм" Билича одержал первую в сезоне победу в чемпионате

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" победил "Хаддерсфилд" - 2:0. За хозяев отличились полузащитник Педро Обианг и нападающий Андре Айю.
Отметим, что "молотобойцы" впервые в этом сезоне смогли одержать победу в национальном чемпионате. По итогам сегодняшей встречи, лондонцы покинули последнюю строчку турнирной таблицы, переместившись на 18-е место.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
4-й тур
"Вест Хэм" - "Хаддерсфилд" - 2:0 (0:0)
Голы: Обианг, 72 (1:0). Айю, 77 (2:0).
"Вест Хэм": Харт, Коллинс, Сабалета, Рид, Жозе Фонти, Крессуэлл, Куяте, Обианг (Райс, 90+3), Кэрролл (Сако, 82), Эрнандес (Айю, 64), Антонио.
"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве (Мэлоун, 63), Шиндлер, Смит, Муй, Биллинг (Депуатр, 83), ван Ла Парра, Качунга (Сабири, 75), Инс, Мунье.
Предупреждения: Йергенсен Занка, 25. Биллинг, 45. Сабалета, 49.
Судья: Френд.
11 сентября. Лондон. Стадион "Лондон Стэдиум".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/