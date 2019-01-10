"Вест Хэм": "Арнаутович не продается"

Пресс-служба "Вест Хэма" выпустила заявление, согласно которому, сербский форвард команды Марко Арнаутович не будет продан.

- У Марко Арнаутовича есть действующий контракт, и мы всецело ожидаем, что он будет его уважать. Арнаутович не продается, - написано в официальном твиттере клуба из восточного Лондона.

Нынешнее соглашение клуба с сербом рассчитано до лета 2022 года. Ранее в СМИ прошла информация, согласно которой, оин из китайских клубов, чье название не раскрывается, предложил "молотобойцам" за форварда 35 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Арнаутович провел 17 матчей за "Манчестер Юнайтед", в которых забил 8 голов.