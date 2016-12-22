"Вест Бромвич" сделал "МЮ" предложение по Шнейдерлену

"Вест Бромвич" начал переговоры с "Манчестер Юнайтед" по трансферу полузащитника Моргана Шнейдерлена. Как утверждает Sky Sports, "дрозды" предложили за 27-летнего француза 18 миллионов фунтов стерлингов. Примечателен тот факт, что футболист перебрался в стан "Красных дьяволов" из "Саутгемптона" два года назад за 24 миллиона фунтов стерлингов. В текущем сезоне хавбек сыграл всего в 8 матчах во всех турнирах.

Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью больше не рассчитывает на ряд игроков, в число которых входят Маркос Рохо, Маттео Дармиан, Фил Джоунс, Морган Шнейдерлен, Майкл Кэррик, Мемфис Депай и Эшли Янг.