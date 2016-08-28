17:20 | ФУТБОЛ — Англия

"Вест Бромвич" с Рондоном сыграл вничью с "Мидлсбро"

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В матче 3-го тура чемпионата Англии "Вест Бромвич" на своем поле разделил очки с "Мидлсбро" – 0:0. Экс-форвард "Зенита" Саломон Рондон провел все 90 минут на поле в составе хозяев. Несмотря на осечку "Мидлсбро", вернувшийся в премьер-лигу в этом сезоне, поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. "Дрозды" занимают десятую позицию.

Чемпионат Италии

Премьер-лига

3-й тур

"Вест Бромвич" – "Мидлсбро" – 0:0

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи, Доусон, Галлоуэй, Флетчер, Якоб, Филлипс, Филд (Гарднер, 76), Рондон, Макклин (Леко, 64. Бераино, 72).

"Мидлсбро": Гьюзан, Барраган, Нсуэ, Айяла, Гибсон, Даунинг, Форшоу, Рамирес (Ньюджент, 84), Клейтон, Стуани (Фишер, 90+4), Негредо.

Предупреждения: Айяла, 2. Рамирес, 49. Якоб, 65. Барраган, 77.

Судья: Тэйлор.

28 августа. Вест Бромвич. Стадион "Хоуторнс".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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