"Вест Бромвич" подтвердил переход Шадли

Полузащитник "Тоттенхэма" Насер Шадли подписал контракт с "Вест Бромвичем", информирует пресс-служба "дроздов". Соглашение с 27-летним бельгийцем рассчитано на четыре года. О финансовых подробностях перехода не сообщается.

Ранее сообщалось, что "шпоры" хотят выручить за трансфер хавбека 20 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Шадли, выступающий за "Тоттенхэм" с 2013 года, принял участие в 40 матчах, забил 7 голов и сделал 5 голевых передач.