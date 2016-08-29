18:11 | ФУТБОЛ — Англия

"Вест Бромвич" подтвердил переход Шадли

0
0
0

Полузащитник "Тоттенхэма" Насер Шадли подписал контракт с "Вест Бромвичем", информирует пресс-служба "дроздов". Соглашение с 27-летним бельгийцем рассчитано на четыре года. О финансовых подробностях перехода не сообщается.

Ранее сообщалось, что "шпоры" хотят выручить за трансфер хавбека 20 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Шадли, выступающий за "Тоттенхэм" с 2013 года, принял участие в 40 матчах, забил 7 голов и сделал 5 голевых передач.

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ