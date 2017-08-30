"Вест Бромвич" подписал защитника "Арсенала" за 7,5 миллиона фунтов стерлингов

Защитник "Арсенала" Киран Гиббс перешел в "Вест Бромвич", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 2021 года. По неофициальной информации, "дрозды" заплатили за англичанина 7,5 миллиона фунтов стерлингов.
В прошлом сезоне Гиббс на клубном уровне провел 22 матча и сделал две голевые передачи.
📷 Here you go...– West Bromwich Albion (@WBA) 30 августа 2017 г.
Welcome to the Baggies, @KieranGibbs!#WBA pic.twitter.com/NOSXkJHVfp
shpasic
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