"Вест Бромвич" подписал защитника "Арсенала" за 7,5 миллиона фунтов стерлингов

Защитник "Арсенала" Киран Гиббс перешел в "Вест Бромвич", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 2021 года. По неофициальной информации, "дрозды" заплатили за англичанина 7,5 миллиона фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Гиббс на клубном уровне провел 22 матча и сделал две голевые передачи.