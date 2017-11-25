"Вест Бромвич" отобрал очки у "Тоттенхэма" благодаря голу Рондона

"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Бромвичем" в матче 13-го тура чемпионата Англии. В составе гостей отличился бывший нападающий "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон. "Шпоры" упустили возможность временно обойти в таблице "Челси" и выйти на третье место. Действующие чемпионы Англии сегодня проведут матч с "Ливерпулем".
Из других результатов тура отметим волевую победу аутсайдера таблицы "Кристал Пэлас" над "Стоук Сити".
Чемпионат Англии
Премьер-лига
13-й тур
"Ньюкасл Юнайтед" - "Уотфорд" - 0:3 (0:2)
Голы: Хьюз, 19 (0:1). Йедлин, 45+1 - в свои ворота (0:2). Грэй, 62 (0:3).
"Кристал Пэлас" - "Стоук Сити" - 2:1 (0:0)
Голы: Шачири, 53 (0:1). Лофтус-Чик, 56 (1:1). М.Сако, 90+2 (2:1).
"Суонси" - "Борнмут" - 0:0
"Тоттенхэм" - "Вест Бромвич" - 1:1 (0:1)
Голы: Рондон, 4 (0:1). Кейн, 74 (1:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/