"Вест Бромвич" объявил об отставке Пулиса

"Вест Бромвич" объявил об отставке главного тренера команды Тони Пулиса. Врио тренера назначен Гэри Мегсон, ранее работавший помощником валлийского специалиста.

– Такие решения никогда не принимаются легкомысленно, но они всегда в интересах клуба, – цитирует пресс-служба председателя правления клуба Джона Уильямса. – Мы занимаемся серьезным делом, но результаты этого и прошлого сезонов были разочаровывающими. Мы бы хотели официально выразить нашу признательность Тони за проделанную работу в клубе. Желаем ему успехов в будущих начинаниях.

Под руководством 59-летнего специалиста в нынешнем сезоне премьер-лиги команда набрала 10 очков в 12-ти турах и занимает 17-е место в турнирной таблице.