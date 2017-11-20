"Вест Бромвич" может отправить в отставку Пулиса

Руководство "Вест Бромвича" рассматривает возможность расторжения контракта с главным тренером команды Тони Пулисом, сообщает в Твиттере журналист Генри Уинтер. По информации источника, в клубе пока не определились с тем, кто сменит специалиста.

Напомним, после 12 туров "дрозды" занимают 17-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 10 очков. Пулис возглавляет команду с января 2015 года.

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