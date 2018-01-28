"Вест Бромвич" благодаря автоголу выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

"Ливерпуль" проиграл "Вест Бромвичу" в матче 1/16 финала Кубка Англии (2:3). Исход встречит решил мяч забитый защитником "красных" Жоэлем Матипом в свои ворота. Кроме того, Роберту Фирмину не смог реализовать пенальти в первом тайме.

Кубок Англии

1/16 финала

"Ливерпуль" - "Вест Бромвич" - 2:3 (1:3)

Голы: Роберту Фирмину, 5 (1:0). Родригес, 7 (1:1). Родригес, 11 (1:2). Матип, 45+2 - в свои ворота (1:3). Салах, 78 (2:3).

Нереализованный пенальти: Роберту Фирмину (Л), 27 (мимо)

"Ливерпуль": Миньоле, Матип, ван Дейк, Морено, Александр-Арнолд, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 65), Эмре Джан (Хендерсон, 65), Роберту Фирмину, Салах, Мане (Ингс, 65).

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Гиббс (Хегази, 37), Ньом, Доусон, Бэрри (Якоб, 71), Брант, Крыховяк, Ливермор, Родригес, Робсон-Кану (Филлипс, 39).

Предупреждения: Бэрри, 26. Эмре Джан, 61. Доусон, 83. Хегази, 85.

Судья: Поусон.

27 января. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".