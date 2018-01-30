"Вест Бромвич" арендовал Старриджа у "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж продолжит карьеру в "Вест Бромвиче". Клуб арендовал английского форварда до конца сезона.

Ранее "Ливерпуль" отклонил предложение "Севильи", также в прессе сообщалось об интересе к игроку со стороны "Интера", "Ньюкасла" и "Вест Хэма". В этом сезоне Старридж провел за "Ливерпуль" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. В составе "красных" он выступает с 2013 года и в общей сложности отыграл 133 встречи, в которых отличился 63 раза.