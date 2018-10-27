Вертолет президента "Лестера" взлетает с центра поля. Скоро он разобьется

Журналист Тайрон Фрэнсис опубликовал видео вертолета президента "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи, взлетающего из центра стадиона "Лестера" "Кинг Пауэр". Ранее стало известно, что вертолет разбился возле арены немногим позднее взлета. По данным Sky, тайский бизнесмен был на борту.
Here's the Leicester City helicopter leaving the stadium after the game moments before it crashed in the club car park. Vid via BT Sport. #LUFC #LeicesterCity pic.twitter.com/lT1dS1pCEo– Tyrone J Francis (@TJFrancisLive) 27 октября 2018 г.
Загрузка...