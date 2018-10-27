23:55 27 октября | Футбол — Англия

Вертолет президента "Лестера" взлетает с центра поля. Скоро он разобьется

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Журналист Тайрон Фрэнсис опубликовал видео вертолета президента "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи, взлетающего из центра стадиона "Лестера" "Кинг Пауэр". Ранее стало известно, что вертолет разбился возле арены немногим позднее взлета. По данным Sky, тайский бизнесмен был на борту.

 

 

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