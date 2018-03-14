Вернер вслед за Кейта может перейти из "Лейпцига" в "Ливерпуль"

Руководство "Ливерпуля" рассматривает возможность подписания контракта с нападающим "РБ Лейпциг" Тимо Вернером, сообщает Independent. По информации источника, в услугах 22-летнего форварда заинтересован главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Отметим, что партнер Вернера по клубу бундеслиги Наби Кейта уже договорился с "красными" о переходе - после завершения сезона он перейдет в команду премьер-лиги.

В этом сезоне Вернер провел за клуб 35 матчей, забив 17 мячей и сделав 4 голевые передачи

Напомним, "Лейпциг" - соперник "Зенита" по 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч между этими командами завершился победой немецкой команды - 2:1. Ответная игра состоится завтра, 15 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.