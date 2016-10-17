Венсан Перикар: "Когда играл за "Стоук Сити", меня посещали мысли о самоубийстве"

Бывший нападающий "Сент-Этьена" и "Ювентуса" Венсан Перикар признался, что думал о самоубийстве, когда оказался в Англии. Он выступал за "Стоук Сити" с 2006 по 2009 год.

– Я очень старался влиться в команду, – цитирует AFP Перикара. – Но меня постоянно критиковали, говорили, что я плохо играю. Поэтому у меня возникла депрессия. Поход на тренировку каждое утро становился обузой. Я больше не хотел играть. Поэтому сказал, что заболел, и не ходил в тренировочный центр. Я закрыл двери, окна. Когда остался в комнате один, думал, что стал бесполезным. Меня посетили ужасные мысли. В такой ситуации возникают мысли о самоубийстве. Но мне удалось найти в себе силы, чтобы поговорить с тренером и попросить перерыв в работе, поскольку я оказался в опасности.