Венсан Компани: "Я самый счастливый футболист на свете!"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани после своего возвращения на поле в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Кристал Пэлас" (3:0) отметил, что возможность вновь приносить пользу команде много для него значит. По словам 30-летнего бельгийца, на данный момент его готовность далека от оптимальных кондиций.

– Могу сказать, что я самый счастливый футболист на свете, – приводит официальный сайт "Манчестер Сити" слова Компани. – Я упорно трудился ради возвращения на поле и возможности сыграть 90 минут за клуб, который многое для меня значит. Я не играл на протяжении долгого времени, поэтому было бы глупо считать, что я готов на 100 процентов. Однако с уверенностью могу заявить, что я приобрел необходимый опыт. В игре против "Кристал Пэлас" мне приходилось непросто, но я понимал, что от меня требуется.