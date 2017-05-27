Венсан Компани: "Стоунс станет одним из лучших защитников мира"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что его одноклубник Джон Стоунс станет одним из лучших в своем амплуа. 22-летний защитник перешел к "горожанам" летом прошлого года и подписал шестилетний контракт.

– Я думаю, что Стоунс станет одним из лучших защитников в мире, у меня в этом нет никаких сомнений, – приводит Manchester Evening News слова Компани. – У него сейчас такой период в жизни, когда он испытал много нового, ему пришлось пройти такие вещи, с которыми он не сталкивался раньше. Он будет и дальше развиваться.

Джон сам признает, что ему необходимо устранять недостатки в своей игре. Должен сказать, ему удалось достичь определенного прогресса.