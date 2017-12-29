Защитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Венсан Компани получил степень магистра в области делового администрирования. Футболист не сомневается, что это поможет ему в будущем.

– Я планирую продолжать футбольную карьеру, но полученный опыт может пригодиться, – приводит Manchester Evening News слова Компани. – Я всегда считал, что образование имеет большую важность. Мама говорила мне об этом с детства и получение диплома – дань уважения ей.

Когда ты играешь в футбол, то управление своими финансами становится бизнесом. Я хотел понимать, что мне говорит бухгалтер. Мне интересен бизнес. Ведь футбол – тоже бизнес, который влияет на социальную сферу.