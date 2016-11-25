Венсан Компани получил 37-ю травму за время выступления в "Манчестер Сити"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани получил 37-ю травму в составе "горожан", сообщает Sky Sports. В общей сложности с момента перехода в стан английской команды (с 2008 года) бельгиец пропустил 878 дней из-за повреждений различной степени тяжести.

В среду Компани получил травму связок колена в гостевом матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха (1:1) и выбыл из строя на несколько недель.

По информации издания, больше всего повреждений бельгийский защитник получил в области левой голени, на восстановление которой суммарно был затрачен 351 день.