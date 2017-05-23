Венсан Компани: "Печальный день для всего Манчестера"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в концертном комплексе "Манчестер Арена". Напомним, вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте.

– Хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям погибших, – написал на своей странице в Твиттере Компани. – Это печальный день в истории прекрасного города.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.

Число пострадавших во время взрывов на "Манчестер Арене" возросло до 59