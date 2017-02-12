22:05 | ФУТБОЛ — Англия

Венсан Компани: "Нынешний сезон можно назвать обучающим для "Манчестер Сити"

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Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что в следующем сезоне его команда выступит удачнее в чемпионате Англии. По его словам, в текущем сезона игроки и тренер адаптируются друг к другу.

– Этот сезон складывается интересно, его можно назвать обучающим, тренировочным сезоном, – цитирует официальный сайт "Манчестер Сити" Компани. – Очевидно, мы хотим быть среди лидеров, хотим выигрывать титулы, и мы на верном пути. Нам просто нужно перевести игру в конкретные результаты. Мы хотим показывать идеальный футбол, но на пути к этому не всегда все складывается так, как хочется.

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Материалы REN-TV

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