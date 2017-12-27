Венсан Компани: "Манчестер Сити" не должен поднимать ногу с педали газа"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что его команде не следует расслабляться, лидируя в чемпионате Англии. Отрыв "горожан" от второго места составляет 12 очков при одной игре в запасе.

– Не знаю, все ли помнят, как мы в 2012 году стали чемпионами, хотя за шесть матчей до конца турнира отставали на восемь очков, – цитирует Sky Sports Компани. – Поэтому я всегда говорю, что нельзя снимать ногу с педали газа. Я не хочу, чтобы мы повторяли чьи-то ошибки. Мы должны двигаться вперед, не можем сбавлять обороты.