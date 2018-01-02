Венгеру грозит дисквалификация на несколько матчей за критику судей

Футбольная ассоциация Англии (The FA) на своем официальном сайте сообщила, о предъявлении обвинений главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру из-за его критических высказываний в адрес судей по итогам матча 21-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича" (1:1). Французский специалист резко критиковал арбитра Майка Дина из-за его решения назначить пенальти в ворота "канониров".

По мнению Венгера, в том эпизоде судья "увидел то, что захотел увидеть". Он полагает, что ситуация с судейством в премьер-лиге не улучшается.

Ассоциация предоставила Венгеру время до вечера 5 января на то, чтобы прокомментировать свои высказывания. Британские СМИ отмечают, что наставнику "Арсенала" грозит дисквалификация на несколько ближайших матчей - он не сможет руководить командой от боковой линии.