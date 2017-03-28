20:07 | ФУТБОЛ — Англия

Венгера призвали к отставке на матче Новая Зеландия – Фиджи

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Кампания болельщиков "Арсенала", призывающая уйти в отставку главного тренера команды Арсена Венгера, распространилась на Новую Зеландию. Так, на матче отборочного турнира ЧМ-2018 между Новой Зеландией и Фиджи (2:0) был замечен баннер "Венгер - вон".

Напомним, французский специалист подвергается жесткой критике за неудачные результаты в нынешнем сезоне. Контракт Венгера с лондонским клубом рассчитан до нынешнего лета. Француз возглавляет "Арсенал" с 1996 года.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

- Футболист и тренер – в Англии крайне уважаемая профессия, - сказал Слуцкий в эфире программы "Английский акцент". - У нас – это объекты для насмешек, иронии, ненависти.

20:13

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