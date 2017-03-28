Венгера призвали к отставке на матче Новая Зеландия – Фиджи

Кампания болельщиков "Арсенала", призывающая уйти в отставку главного тренера команды Арсена Венгера, распространилась на Новую Зеландию. Так, на матче отборочного турнира ЧМ-2018 между Новой Зеландией и Фиджи (2:0) был замечен баннер "Венгер - вон".
Напомним, французский специалист подвергается жесткой критике за неудачные результаты в нынешнем сезоне. Контракт Венгера с лондонским клубом рассчитан до нынешнего лета. Француз возглавляет "Арсенал" с 1996 года.
My mate Alex is at a New Zealand Fiji World Cup qualifier. 500 people in a 35,000 seater stadium. Obviously there's a #Wengerout banner. pic.twitter.com/aEptUGfKlb– William Paul (@willpooool) 28 марта 2017 г.
shpasic
- Футболист и тренер – в Англии крайне уважаемая профессия, - сказал Слуцкий в эфире программы "Английский акцент". - У нас – это объекты для насмешек, иронии, ненависти.
20:13