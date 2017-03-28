Венгера призвали к отставке на матче Новая Зеландия – Фиджи

Кампания болельщиков "Арсенала", призывающая уйти в отставку главного тренера команды Арсена Венгера, распространилась на Новую Зеландию. Так, на матче отборочного турнира ЧМ-2018 между Новой Зеландией и Фиджи (2:0) был замечен баннер "Венгер - вон".

Напомним, французский специалист подвергается жесткой критике за неудачные результаты в нынешнем сезоне. Контракт Венгера с лондонским клубом рассчитан до нынешнего лета. Француз возглавляет "Арсенал" с 1996 года.