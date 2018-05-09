Венгер знает, что нужно "Арсеналу" для победы в чемпионате Англии

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его сменщику не придется серьезно менять состав команды. 68-летний французский специалист покинет клуб из Лондона, в котором он работал с 1996 года, по завершении сезона-2017/18.

– Люди хотят надеяться и готовиться к новому сезону, – цитирует Telegraph Венгера. – Этому составу не нужно много изменений – у него огромный потенциал и отличный дух. Два или три усиления – и команда сможет бороться за чемпионство в следующем сезоне.

Напомним, "Арсенал" за 22 года под руководством Венгера выиграл 17 трофеев. При этом, в последний раз "канониры" занимали первое место в премьер-лиге по итогам сезона в 2004 году.