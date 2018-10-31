Венгер заявил, что возобновит тренерскую карьеру в начале 2019-го

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что возобновит тренерскую деятельность в начале 2019 года. По словам 69-летнего француза, сейчас он отдыхает и смотрит много футбола.

– Планирую вернуться к тренерской карьере в начале 2019 года, – цитирует Sky Sports Венгера. – Сейчас я в отпуске и наслаждаюсь просмотром футбола. Продолжить карьеру в Англии? Сомневаюсь, 22 года в "Арсенале" – это большой срок, было бы странно перейти в другой клуб АПЛ. На данный момент я не могу сказать вам, где продолжу карьеру.

Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под его руководством "канониры" трижды становились чемпионами Англии и семь раз выигрывали Кубок страны.