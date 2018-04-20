Венгер - в пятерке самых возрастных тренеров европейских лиг

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер 20 апреля объявил, что покинет занимаемый им пост после завершения сезона-2017/18. Французский специалист, которому принадлежит рекорд по количеству матчей в английской премьер-лиге, входит в пятерку самых возрастных специалистов, среди тех, кто работает в европейских чемпионатах. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые возрастные тренеры европейских лиг
|Тренер
|Гражданство
|Команда
|Дата рождения
|Возраст
|1. Юпп ХАЙНКЕС
|Германия
|"Бавария"
|9 мая 1945 года
|72 года
|2. Юрий СЕМИН
|Россия
|"Локомотив"
|11 мая 1947 года
|70 лет
|3. Рой ХОДЖСОН
|Англия
|"Кристалл Пэлас"
|9 августа 1947 года
|70 лет
|4. Дик АДВОКАТ
|Голландия
|"Спарта" Р
|27 сентября 1952 года
|70 лет
|5. Арсен ВЕНГЕР
|Франция
|"Арсенал"
|22 октября 1949 года
|68 лет
|6. Клаудио РАНЬЕРИ
|Италия
|"Нант"
|20 октября 1951 года
|66 лет
|7. Шенол ГЮНЕШ
|Турция
|"Бешикташ"
|1 июня 1952 года
|65 лет
|8. Георгиос ПАРАСЧОС
|Греция
|"Платаниас"
|23 августа 1952 года
|65 лет
|9. Курбан БЕРДЫЕВ
|Россия
|"Рубин"
|25 августа 1952 года
|65 лет
|10. Ласло БОЛОНИ
|Румыния
|"Антверпен"
|11 марта 1953 года
|65 лет
|11. Властимил ПЕТРЖЕЛА
|Чехия
|"Злин"
|20 июля 1953 года
|64 года
|12. Фатих ТЕРИМ
|Турция
|"Галатасарай"
|4 сентября 1953 года
|64 года
- Рубин
- Курбан Бердыев
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- Дик Адвокат
- Арсен Венгер
- Кристал Пэлас
- Арсенал Лондон
- Клаудио Раньери
- Бавария
- Рой Ходжсон
- Бешикташ (Футбол)
- Властимил Петржела
- Галатасарай (Футбол)
- Нант (Футбол)
- Юпп Хайнкес
- Шенол Гюнеш
- Фатих Терим
- Спарта Р
- Платаниас
- Злин (футбол)
shur
Так сколько лет Адвокату? Или с какого он года? Несоответствие.
14:03 20 апреля