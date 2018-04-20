Венгер - в пятерке самых возрастных тренеров европейских лиг

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер 20 апреля объявил, что покинет занимаемый им пост после завершения сезона-2017/18. Французский специалист, которому принадлежит рекорд по количеству матчей в английской премьер-лиге, входит в пятерку самых возрастных специалистов, среди тех, кто работает в европейских чемпионатах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые возрастные тренеры европейских лиг