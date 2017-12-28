23:08 28 декабря | Футбол — Англия

Венгер сравнялся с Фергюсоном по количеству матчей в премьер-лиге

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Главный тренер "Арсенала"  Арсен Венгер повторил рекорд экс-наставника "Манчестер Юнайтед"  Алекса Фергюсона по количеству матче в премьер-лиге. Французский специалист сравнялся с легендарным наставником "красных дьяволов" в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас". В активе обоих тренеров по 810 игр в элите английского футбола.

Напомним, Венгер провел первый матч в качестве главного тренера "Арсенала" в октябре 1996 года, когда его команда на выезде обыграла "Блэкберн" (2:0). С дебюта французского тренера у руля "канониров" прошло более 21 года.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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djungarskiy

бедные фаны Арсенала. из-за этого рекорда они мучаются уже несколько лет. тьфу. Сэра Алекса вспоминают добрым словом, ибо ушел когда нужно. А ты лишился части уважения и благодарности фанатов из-за своего эго. Владельцы не особо стремятся сделать ТОП из Арсенала, Венгер и едет по инерции. А теперь, когда ты уйдешь, тебе скажут спасибо десятки тысяч, это факт, но все спасибо с душком и облегчением, как камень с плеч.

02:23

Friendship07

Браво Арсен!

00:05