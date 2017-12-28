Венгер сравнялся с Фергюсоном по количеству матчей в премьер-лиге

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер повторил рекорд экс-наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона по количеству матче в премьер-лиге. Французский специалист сравнялся с легендарным наставником "красных дьяволов" в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас". В активе обоих тренеров по 810 игр в элите английского футбола.

Напомним, Венгер провел первый матч в качестве главного тренера "Арсенала" в октябре 1996 года, когда его команда на выезде обыграла "Блэкберн" (2:0). С дебюта французского тренера у руля "канониров" прошло более 21 года.