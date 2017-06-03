Венгер считает, что поведение болельщиков "Арсенала" могло навредить имиджу клуба

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что поведение болельщиков его команды было не лучшим в прошлом сезоне. Многие фанаты "канониров" демонстративно требовали, чтобы Венгер покинул свой пост, но он продлил контракт на два года.

– Во время матчей об этом не думается, – цитирует L’Equipe Венгера. – Считаю, что "Арсенал" как клуб уважаем во всем мире. Организация клуба, его структура, отношения с болельщиками – это важные аспекты имиджа. И мы показали себя не лучшим образом в прошлом сезоне.