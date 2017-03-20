02:33 | ФУТБОЛ — Англия

Венгер решил остаться в "Арсенале"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер решил остаться в клубе по окончании этого сезона, информирует Daily Mail. Контракт с 67-летним французом будет продлен еще на год. Отмечается, что неудачные результаты команды только укрепили Венгера в своем решении. Ранее появлялась информация, что многолетнего наставника "канониров" по окончании сезона может сменить рулевой дортмундской "Боруссии" Томас Тухель.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Berkut-7

Венгер это ПАПА Арсенала , поэтому только ему и решать когда уходить, он поднял бренд Арсенала из грязи в князи , если бы не Венгер , никакого топ клуба не было бы, а был бы середнячок типа Вэст Хема и все .

03:08

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