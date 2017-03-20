Венгер решил остаться в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер решил остаться в клубе по окончании этого сезона, информирует Daily Mail. Контракт с 67-летним французом будет продлен еще на год. Отмечается, что неудачные результаты команды только укрепили Венгера в своем решении. Ранее появлялась информация, что многолетнего наставника "канониров" по окончании сезона может сменить рулевой дортмундской "Боруссии" Томас Тухель.