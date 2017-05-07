Венгер раскритиковал Моуринью за претензии к собственным игрокам

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер негативно отреагировал на критику наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Ранее португалец публично выражал недовольство Люком Шоу, Крисом Смоллингом, Филом Джоунсом и Антони Марсьялем.

- В экстремальных ситуациях можно критиковать игроков, но нужно делать это осторожно, - цитирует BBC Венгера. - Нельзя делать это в каждой игре. Моуринью просто увеличивает их уровень стресса. Нельзя сперва сказать: "Мы все в одной лодке", а затем выпрыгивать из лодки и говорить: "Теперь это ваша вина".

Сегодня в рамках 36-го тура чемпионата Англии встретятся "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Начало игры - в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.