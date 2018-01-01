Венгер призывет ввести VAR в чемпионате Англии

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер призвал руководство премьер-лиги поскорее ввести технологию видеоассистента арбитра (VAR). Специалист остался недоволен судейством в матче чемпионата Англии против "Вест Бромвича" (1:1).

- Что мы можем сделать? Мы можем говорить и говорить, но ничего от этого не изменится, - цитирует Sky Sports Венгера. - Премьер-лига не хочет решать проблему. Несколько лет назад рефери стали профессионалами, но уровень их не вырос.

VAR изменил бы ситуацию. Мы хотим быть лучшей лигой в мире, поэтому пришло время использовать эту технологию. Другие лиги используют.

Первый официальный матч в Англии с технологией VAR пройдет в феврале - в рамках Кубка Англии сыграют "Кристал Пэлас" и "Брайтон".