12:49 | Футбол — Англия

Венгер призывет ввести VAR в чемпионате Англии

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Главный тренер "Арсенала"  Арсен Венгер призвал руководство премьер-лиги поскорее ввести технологию видеоассистента арбитра (VAR). Специалист остался недоволен судейством в матче чемпионата Англии против "Вест Бромвича" (1:1).

- Что мы можем сделать? Мы можем говорить и говорить, но ничего от этого не изменится, - цитирует Sky Sports Венгера. - Премьер-лига не хочет решать проблему. Несколько лет назад рефери стали профессионалами, но уровень их не вырос. 

VAR изменил бы ситуацию. Мы хотим быть лучшей лигой в мире, поэтому пришло время использовать эту технологию. Другие лиги используют.

Первый официальный матч в Англии с технологией VAR пройдет в феврале - в рамках Кубка Англии сыграют "Кристал Пэлас" и "Брайтон".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Unterhaching

Сыграли то 1:1, мужчины, а не 0:0 как в заметке указано. Небось с красно-белым фейсом в салате заметку ваяли.

13:04