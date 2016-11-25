Венгер призвал подождать с оценкой выступления "Арсенала" в ноябре

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что оценит выступление команды в ноябре через неделю. Он выразил надежду, что команде удастся вернуться на прежний уровень.

– Нам нужно вновь найти свою игру, – приводит слова Венгера Goal.com. – Пусть мы и не проиграли, это не продлится долго, если мы не будем создавать моменты. Нам необходимо вернуться к нашим быстрым комбинациям, мы потеряли скорость.

Он напомнил, что в ноябре команда неизменно набирала очки в играх против "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

"Арсенал" идет четвертым в премьер-лиге, отставая от "Челси" на три очка. В Лиге чемпионов команда делит первое место в группе A с "ПСЖ".