Венгер предложил отменить зимнее трансферное окно

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в очередной раз выступил с идеей радикальных трансферных реформ. Специалист предложил отменить зимнее трансферное окно. Отметим, что он уже неоднократно выступал с подобной идеей, а также предлагал закрывать летнее окно до старта нового сезона, а не в сентябре.

- Игроки, которые мало играют, или те, к которым проявляют интерес, начинают думать о том, что будет в январе и не могут сосредоточиться на футболе, - цитирует Sky Sports Венгера. - Все жалуются, что футбол стал бизнесом, но сами можем это исправить. Футболист порой готовится к важному матчу и проверяет телефон, не перешел ли он в какой-то другой клуб.

Идеальный вариант - закрывать трансферное окно за 48 часов до первой игры сезона, а открывать - после завершения чемпионата.