Венгер предложил клубам Англии обратить внимание на тренера "Бордо"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер восхищается работой наставника "Бордо" Жослена Гурвеннека. Как сообщает France Football, 67-летний французский специалист предложил клубам Англии обратить внимание на 45-летнего соотечественника. Гурвеннек присоединился к жирондинцам прошлым летом, подписал двухлетний контракт. Руководство клуба хочет продлить с ним соглашение до 2020 года.

По информации СМИ, интерес к Жослену Гурвеннеку уже проявляет ряд немецких команд. Однако официальных предложений пока не было сделано.