Венгер - после поражения от "МЮ": "Хочу выпить красного вина с Фергюсоном"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче 36-го тура чемпионата Англии сказал, что хочет встретиться с бывшим наставником манкунианцев Алексом Фергюсоном. Перед стартовым свистком шотландский специалист сделал экс-колллеге памятный подарок.
- Сейчас я просто хочу пойти и выпить бокал красного вина с сэром Алексом, потому что у него всешда есть хорошее вино, - цитирует Твиттер "Арсенала" Венгера.
Напомним, для 68-летнего француза, который покинет клуб из Лондона после завершения сезона-2017/18, этот матча был последним на домашнем стадионе "МЮ" - "Олд Траффорд".
#MUFCvAFC pic.twitter.com/564JMDbD1H– Arsenal FC (@Arsenal) 29 апреля 2018 г.
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