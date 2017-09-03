Венгер подтвердил, что "Арсенал" предлагал 100 миллионов евро за Лемара

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил информацию о том, что клуб вел переговоры с "Монако" о переходе полузащитника Тома Лемара. По его словам, канониры были готовы заплатить за трансфер 100 миллионов евро.

– 100 миллионов евро за Лемара? Это правда, – приводит Telefoot слова Венгера. – Я хотел подписать его, он решил остаться в "Монако". Однако "Арсенал" вернется за этим игроком.

Мбаппе? Он может стать новым Пеле. Перед ним нет преград, потому что Кильяну только 18 лет. Мы интересовались им, но 180 миллионов – слишком большая сумма.