Венгер подпишет двухлетний контракт с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подпишет новый контракт с лондонским клубом, сообщает BT Sport. Срок соглашения 67-летнего специалиста будет рассчитан на два года. Ранее сообщалось, что стороны не могут прийти к соглашению. Руководство канониров рассматривало наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в качестве преемника Венгера.