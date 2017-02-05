Венгер подпишет двухлетний контракт с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подпишет новый контракт с лондонским клубом, сообщает BT Sport. Срок соглашения 67-летнего специалиста будет рассчитан на два года. Ранее сообщалось, что стороны не могут прийти к соглашению. Руководство канониров рассматривало наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в качестве преемника Венгера.
Новоуепинни
Никого не напоминает?
16:37
баламошка
Бедный Арсенал, опять им ничего не светит.
16:19
Ботаникум
Значит, акционеры хотят ещё два года пролетать мимо ЧЕМПИОНСТВА в АПЛ. Ну, что же, это ИХ выбор. Лично я больше НЕ ВЕРЮ в светлое "канонирское" будущее Венгерца, поэтому перестаю переживать за бывшую команду Анри и Бергкампа.
15:31
AlexMiron
У меня такое ощущение что Венгер до конца жизни будет тренером Арсенала!
15:26
shpasic
)))))))))
14:58