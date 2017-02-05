14:52 | ФУТБОЛ — Англия

Венгер подпишет двухлетний контракт с "Арсеналом"

0
0
0
5

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подпишет новый контракт с лондонским клубом, сообщает BT Sport. Срок соглашения 67-летнего специалиста будет рассчитан на два года. Ранее сообщалось, что стороны не могут прийти к соглашению. Руководство канониров рассматривало наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в качестве преемника Венгера.

0
0
0
5
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Новоуепинни

Никого не напоминает?

16:37

баламошка

Бедный Арсенал, опять им ничего не светит.

16:19

Ботаникум

Значит, акционеры хотят ещё два года пролетать мимо ЧЕМПИОНСТВА в АПЛ. Ну, что же, это ИХ выбор. Лично я больше НЕ ВЕРЮ в светлое "канонирское" будущее Венгерца, поэтому перестаю переживать за бывшую команду Анри и Бергкампа.

15:31

AlexMiron

У меня такое ощущение что Венгер до конца жизни будет тренером Арсенала!

15:26

shpasic

)))))))))

14:58

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ