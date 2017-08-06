Венгер поддержал обновленные правила наказания за симуляцию в чемпионате Англии

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер позитивно оценил новые правила в чемпионате Англии. В следующем сезоне в лигах, входящих в FA, симулянты будут дисквалифицированы на две игры.

Также организация сможет отменять желтые или красные карточки после матча, если футболист не нарушал правила.

- Мне нравится это, потому что хочется искоренить обман из футбола, - приводит пресс-служба "канониров" слова Венгера. - Нужно относиться с большим уважением к болельщикам, потому что они платят свои деньги. Им интересно посмотреть игру, а не на людей, которые ныряют. Фанаты "Арсенала" платят большие деньги, поэтому мы стремимся сделать игру чистой и быстрой.