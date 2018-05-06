Венгер подарил мальчику свой галстук. Видео

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 37 тура АПЛ между "канонирами" и "Бернли" (5:0) подарил мальчику-болельщику свой галстук. Эта игра стала для француза последней домашней в качестве наставника лондонцев, после окончания сезона Венгер покинет команду.

Во время церемонии прощания, начавшейся сразу после матча, Венгер обратил внимание на мальчика, который держал плакат с надписью "Арсен, могу я получить твой галстук". Поклонником главного тренера "Арсенала" и галстуков оказался семилетний Люка Якурти, Венгер не замедлил подойти к нему и выполнить просьбу.