Венгер подарил Бэрри футболку "Арсенала" с номером 633

После матча 6-го тура чемпионата Англии, в котором "Арсенал" обыграл "Вест Бромвич" (2:0), главный тренер лондонцев Арсен Венгер вручил полузащитнику "дроздов" Гарету Бэрри футболку с номером 633 и автографами всех игроков "Арсенала", сообщает Твиттер команды. Игра против "канониров" стала для 36-летнего хавбека 633-й.
Бэрри превзошел Райана Гиггза, который всю карьеру провел в "Манчестер Юнайтед" и завершил выступления в 40 лет, отыграв в первых 22 сезонах турнира.
Полузащитник "Вест Бромвича" - единственный действующий футболист премьер-лиги, проведший более 500 матчей в турнире. Ранее он защищал цвета "Астон Виллы", "Манчестер Сити" и "Эвертона".
Congratulations on your @PremierLeague appearance record, Gareth Barry, from all of us at Arsenal 👊 pic.twitter.com/qdU2UVIf5T– Arsenal FC (@Arsenal) 25 сентября 2017 г.
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