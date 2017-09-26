Венгер подарил Бэрри футболку "Арсенала" с номером 633

После матча 6-го тура чемпионата Англии, в котором "Арсенал" обыграл "Вест Бромвич" (2:0), главный тренер лондонцев Арсен Венгер вручил полузащитнику "дроздов" Гарету Бэрри футболку с номером 633 и автографами всех игроков "Арсенала", сообщает Твиттер команды. Игра против "канониров" стала для 36-летнего хавбека 633-й.

Бэрри превзошел Райана Гиггза, который всю карьеру провел в "Манчестер Юнайтед" и завершил выступления в 40 лет, отыграв в первых 22 сезонах турнира.



Полузащитник "Вест Бромвича" - единственный действующий футболист премьер-лиги, проведший более 500 матчей в турнире. Ранее он защищал цвета "Астон Виллы", "Манчестер Сити" и "Эвертона".