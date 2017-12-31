Венгер побил рекорд Фергюсона по матчам в премьер-лиге

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер установил рекорд английской премьер-лиги по количеству матчей. Игра 21-го тура против "Вест Бромвича" стала для него 811-й в турнире. По этому показателю он обошел экс-наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, руководившего клубом в премьер-лиге с момента ее основания до конца сезона-2012/13 на протяжении 810 игр. Отметим, что сегодня у Фергюсона день рождения - прославленному специалисту исполнилось 76 лет.

Венгер руководит "Арсеналом" с 1996 года, выиграл с ним три чемпионата, семь Кубков и семь Суперкубков Англии.