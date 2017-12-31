19:30 | Футбол — Англия

Венгер побил рекорд Фергюсона по матчам в премьер-лиге


Главный тренер "Арсенала"  Арсен Венгер установил рекорд английской премьер-лиги по количеству матчей. Игра 21-го тура против "Вест Бромвича" стала для него 811-й в турнире. По этому показателю он обошел экс-наставника "Манчестер Юнайтед"  Алекса Фергюсона, руководившего клубом в премьер-лиге с момента ее основания до конца сезона-2012/13 на протяжении 810 игр. Отметим, что сегодня у Фергюсона день рождения - прославленному специалисту исполнилось 76 лет. 

Венгер руководит "Арсеналом" с 1996 года, выиграл с ним три чемпионата, семь Кубков и семь Суперкубков Англии.

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