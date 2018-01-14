Венгер планирует убрать Санчеса из состава на матч против "Борнмута"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес не войдет в состав команды на матч 23-го тура чемпионата Англии против "Борнмута", утверждает The Sun. Главный тренер "канониров" Арсен Венгер не хочет выпускать игрока на поле в преддверии его трансфера в "Манчестер Сити".

Отмечается, что если Венгер действительно не выпустит форварда, то его переход будет практически неминуем.

Ранее стало известно, что 29-летним чилийцем интересуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", однако сам игрок хочет пополнить состав "горожан".

Встреча "Борнмут" – "Арсенал" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.