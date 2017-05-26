Венгер оставит Чеха в запасе на финал Кубка Англии против "Челси"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер принял решение оставить в запасе вратаря Петра Чеха на финальный матч Кубка Англии против "Челси", сообщает Telegraph. С первых минут защищать ворота "канониров" в этой встрече будет Давид Оспина.

Отмечается, что этот матч может стать последним для Оспины за "Арсенал", после чего он переберется в "Фенербахче" за 8 миллионов евро. Напомним, что против "Челси" не сыграют Габриэл Паулиста и Лоран Косьельни. В этом сезоне Оспина провел 13 матчей за лондонский клуб и пропустил 21 мяч. Чех сыграл в 37 встречах и пропустил 38 мячей.

Напомним, что матч состоится завтра, 27 мая, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи