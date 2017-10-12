Венгер опроверг информацию о назначении Овермарса на пост спортивного директора "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг информацию о том, что Марк Овермарс, занимающий должность спортивного директора в "Аяксе", может перейти на аналогичный пост в лондонском клубе.

Ранее сообщалось, что о назначении специалиста будет объявлено по окончании текущего сезона. Напомним, Овермарс в качестве игрока выступал за "канониров" с 1997 по 2000 год.

– Нет, это неправда. Сейчас он занимает пост технического директора "Аякса", – приводит пресс-служба лондонцев слова Венгера. – Мы беседовали с ним, но на данный момент назначение Овермарса не рассматривается. Его возвращение в клуб в качестве директора? Не сейчас.