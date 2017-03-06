Венгер опроверг информацию о конфликте с Санчесом

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг информацию о конфликте с нападающим Алексисом Санчесом. Ранее сообщалось, что специалист не рассчитывает на форварда, который поссорился с командой. Предполагалось, что он будет продан во время летнего трансферного окна.

Отметим также, что Санчес остался на скамейке запасных на поединок с "Ливерпулем" и появился на поле с начала второго тайма при счете 0:2.

- Это абсолютно не соответствует действительности, - приводит BBC слова Венгера. - Но я понимаю, что вам нужно чем-то заполнять газеты, и уважаю это. Когда команда проигрывает, это не время для реальных историй.

У меня абсолютно нормальные и рабочие отношения с каждым игроком. Контракт Санчеса истекает через 15 месяцев. Решение будет зависеть только от "Арсенала", а не от кого-либо еще.