Венгер объяснил, почему "Арсенал" не смог усилить оборону зимой

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ответил на вопрос, почему "канониры" не смогли приобрести топ-защитников в январе. По словам французского специалиста, качественные игроки обороны стоят дорого, и у клуба нет денет на их покупку. Нынешей зимой лондонцы подписали лишь одного защитника – 20-летнего грека Константиноса Мавропаноса.

– Все очень просто, – цитирует Goal Венгера. – Укрепление обороны – огромная проблема для всех клубов. Защитников ищут все. Посмотрите на "Манчестер Сити": они снова подписали топ-защитника (Эмерика Ляпорта за 70 миллионов евро. – Прим. "СЭ"). Сколько денег они потратили на защиту за последние три года? У "Арсенала" нет таких денег, поэтому мы пропускаем в два раза чаще "горожан".